Создание электронных книг
с перелистыванием страниц
Из Вашего каталога, презентации, Pdf документа, фотоальбома, архива
- Просто вставить на сайт или блог
- Видео и ссылки прямо в книге.
- Работает на всех мобильных, планшетах.
- Удобная навигация.
- Быстрый поиск.
- Кнопка "поделиться".
- QR-код.
Изготовление и публикация макета с нашим логотипом - бесплатно!
Изготовление и публикация с эффектом перелистывания:
- книг,
- журналов,
- газет,
- архивов,
- словарей,
- энциклопедий,
- фотоальбомов,
- каталогов,
- презентаций,
- портфолио,
- диссертаций,
- монографий,
- статей,
- документов,
- презентаций.
Примеры в каталоге.
Стоимость и сроки
- С нашим логотипом - бесплатно!
- Изготовление публикации с перелистыванием без логотипа - от 700 р.
- Сроки изготовления - от 2 часов.
Дополнительные услуги
Для рассчета стоимости дополнительных работ воспользуйтесь калькулятором услуг.
Оплата
Порядок оплаты.
Оплата услуги производится после приемки выполненных работ Заказчиком.
Частые вопросы
Оставьте ссылку на ваш исходник и мы сделаем публикацию
с перелистыванием бесплатно