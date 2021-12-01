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Создание электронных книг
с перелистыванием страниц

Из Вашего каталога, презентации, Pdf документа, фотоальбома, архива
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 Изготовление и публикация макета с нашим логотипом - бесплатно!   

zayavka

 

 

Изготовление и публикация с эффектом перелистывания:

  • книг, 
  • журналов, 
  • газет, 
  • архивов, 
  • словарей, 
  • энциклопедий, 
  • фотоальбомов, 
  • каталогов, 
  • презентаций, 
  • портфолио, 
  • диссертаций, 
  • монографий, 
  • статей, 
  • документов, 
  • презентаций. 

 

Примеры в каталоге.

Стоимость и сроки

  • С нашим логотипом - бесплатно
  • Изготовление публикации с перелистыванием без логотипа - от 700 р. 
  • Сроки изготовления - от 2 часов.

 

Дополнительные услуги

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Оставьте ссылку на ваш исходник и мы сделаем публикацию

с перелистыванием бесплатно

zayavka

 

 

Информация о материале
Просмотров: 215360

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