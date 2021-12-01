Где будет размещена моя публикация с перелистыванием страниц?

Ваша готовая публикация с перелистыванием по умолчанию размещаетсяв в нашем каталоге в соответствующей рубрике.

Вставить публикацию на сайт или блог очень просто - через кнопку "поделиться" в самой электронной книге.

Если хотите разместить готовую книгу-листалку только на своем ресурсе - можем отправить архив в формате HTML Вам на почту, или, если дадите доступы по FTP, закачаем прямо на Ваш сайт или блог