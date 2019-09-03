Петр Гладилин. Мотылек

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УДК 882-31 ББК 84(2Рос=Рус) Г 52 Оформление и макет А. Сидоренко В оформлении использованы рисунки автора Платоническое сотрясение мозга / Пётр Гладилин. — М. : Вагриус, 2007. — 320 с. ISBN 978-5-9697-0514-2 Проза Петра Гладилина — это всегда путешествие, в которое автор не приглашает — увлекает читателя. И в этом путешествии непредсказуемость сюжета (Гладилин умеет его блестяще выстроить) отходит на второй план, становясь фоном, погружая в мир метафор и контекстов, разбираться в которых — задача из интереснейших. УДК 882-31 ББК 84(2Рос=Рус) Охраняется законом РФ об авторском праве ISBN 978-5-9697-0514-2 © Гладилин П.В., 2007 © Оформление. ЗАО «Вагриус», 2007