Петр Гладилин. Мотылек

|Автор
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Гладилин Пётр Владимирович
|Обложка
|Описание:
УДК 882-31 ББК 84(2Рос=Рус) Г 52
Оформление и макет А. Сидоренко В оформлении использованы рисунки автора
Платоническое сотрясение мозга / Пётр Гладилин. — М. : Вагриус, 2007. — 320 с. ISBN 978-5-9697-0514-2
Проза Петра Гладилина — это всегда путешествие, в которое автор не приглашает — увлекает читателя. И в этом путешествии непредсказуемость сюжета (Гладилин умеет его блестяще выстроить) отходит на второй план, становясь фоном, погружая в мир метафор и контекстов, разбираться в которых — задача из интереснейших.
УДК 882-31 ББК 84(2Рос=Рус)
Охраняется законом РФ об авторском праве ISBN 978-5-9697-0514-2 © Гладилин П.В., 2007 © Оформление. ЗАО «Вагриус», 2007
|Тэги:
|роман театр
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