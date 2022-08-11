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"Трамплин". Омский альманах

  • Категория: Журналы, газеты, брошюры
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    • Обложка Альманах "Трамплин". Омск
    Описание:

    Вдохновляем омичей на перемены к лучшему

    Около года назад мы создали медиа «Трамплин».
    Мы – это команда разных по характеру людей, которых объединяет как минимум одно, но очень важное чувство – любовь к Омску. Это же с уверенностью можно сказать о героях наших публикаций.
    И не случайно на нашем сайте рубрика «Люди» со временем стала рубрикой «Город». Этот альманах – не сборник лучших публикаций, нам тяжело было выбирать материалы для печатного выпуска.
    Это попытка оглянуться назад и напомнить, какие замечательные люди живут и творят рядом с нами.
    Кто-то из них, как например, декан иняза ОмГУ Евгения Малёнова, которая, помимо работы в вузе, в качестве переводчика сотрудничает с Netflix, Amazon и Dreamworks, добивается того, что Омск становится третьим городом в России, где в университете открывают специальность «переводчик фильмов и сериалов».
    Кого-то, как простого русского мужика Павла Комиссарова, уже давно нет с нами, но мы приезжаем в чудесный сад и поражаемся, как человек способен преобразить пространство вокруг себя, понимаем, как степь становилась городом-садом.
    Некоторые, как дизайнер Антон Галецкий, уехали из Омска. Но он безмерно благодарен alma mater – вузу, благодаря которому он стал успешным дизайнером.
    И столичные эксперты, например, Эвелина Хромченко называют омскую школу дизайна лучшей в стране. Именно сюда едут учиться ребята из других регионов. «Вдохновлять омичей на перемены к лучшему», – такова миссия «Трамплина».

    Мы ещё совсем молодое медиа, мы растём и порой ошибаемся. Но у нас добрые сердца и горящие глаза. И своей любовью мы рады делиться с вами.

    Роман Лендел
    главный редактор «Трамплина»

    Тэги: альманахи журналы омск
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