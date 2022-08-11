"Трамплин". Омский альманах

Описание:

Вдохновляем омичей на перемены к лучшему Около года назад мы создали медиа «Трамплин».

Мы – это команда разных по характеру людей, которых объединяет как минимум одно, но очень важное чувство – любовь к Омску. Это же с уверенностью можно сказать о героях наших публикаций.

И не случайно на нашем сайте рубрика «Люди» со временем стала рубрикой «Город». Этот альманах – не сборник лучших публикаций, нам тяжело было выбирать материалы для печатного выпуска.

Это попытка оглянуться назад и напомнить, какие замечательные люди живут и творят рядом с нами.

Кто-то из них, как например, декан иняза ОмГУ Евгения Малёнова, которая, помимо работы в вузе, в качестве переводчика сотрудничает с Netflix, Amazon и Dreamworks, добивается того, что Омск становится третьим городом в России, где в университете открывают специальность «переводчик фильмов и сериалов».

Кого-то, как простого русского мужика Павла Комиссарова, уже давно нет с нами, но мы приезжаем в чудесный сад и поражаемся, как человек способен преобразить пространство вокруг себя, понимаем, как степь становилась городом-садом.

Некоторые, как дизайнер Антон Галецкий, уехали из Омска. Но он безмерно благодарен alma mater – вузу, благодаря которому он стал успешным дизайнером.

И столичные эксперты, например, Эвелина Хромченко называют омскую школу дизайна лучшей в стране. Именно сюда едут учиться ребята из других регионов. «Вдохновлять омичей на перемены к лучшему», – такова миссия «Трамплина». Мы ещё совсем молодое медиа, мы растём и порой ошибаемся. Но у нас добрые сердца и горящие глаза. И своей любовью мы рады делиться с вами. Роман Лендел

главный редактор «Трамплина»